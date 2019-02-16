اطلاق نار صَوب موقع "إسرائيلي" جنوب بيت لحم

أكدت مصادر محلية أن عملية اطلاق نارٍ استهدفت موقعاً لجيش الاحتلال في منطقة خلّة النحلة جنوب بيت لحم.

وأوضحت المصادر أن صوت اطلاق نارٍ سُمع قرابة الساعة العاشرة ليلاً، تلاه استنفارٌ لقوات الاحتلال وأعمال تمشيطٍ في المكان.

يُذكر أن منطقة خلّة النحلة تقع قرب قريتيْ وادي رحال وأرطاس جنوب بيت لحم، وصادر الاحتلال 300 دونمٍ من أراضيها في العام 2014 تحت حجة "أملاك دولة"، ثم نصب مستوطنو "افرات" خياماً فيها ويستمر تمركز قوات جيش الاحتلال في المكان لحراسة المستوطنين ومنع الفلسطينيين من التواجد في أراضيهم.

في السابع من أيلول الماضي جرف الاحتلال أراضٍ في خلة النحلة لشق شارع استيطاني يربط مستوطنة "افرات" بأراضي الخلّة، تلا ذلك قرارٌ إسرائيلي بإنشاء نحو 2500 وحدة استيطانية سكنية في ذات المنطقة، وفق ما ذكرته صحيفة "جروزاليم بوست" نهاية العام الماضي.