هنية ينعى الشيخ محمد صيام و يهاتف ذويه معزياً

نعى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، أحد قادة العمل الإسلامي في فلسطين وخطيب المسجد الأقصى الشيخ الدكتور محمد محمود صيام، الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة في إحدى مستشفيات جمهورية السودان.

وقال هنية في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي: "ينعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى شعبنا الفلسطيني وإلى الأمة العربية والإسلامية قامة وطنية كبيرة وعالمًا جليلًا وأديبًا عربيًا ورمزًا من رموز الحركة الإسلامية وأحد قادتها وخطيب المسجد الأقصى، الرئيس الأسبق للجامعة الإسلامية بغزة العالم والشيخ الجليل الدكتور محمد محمود صيام أبو محمود".

وأضح البيان أن صيام رحل بعد حياة كريمة أمضاها يدافع شامخًا عن الحق الفلسطيني في كل الساحات والأروقة والمحافل، وكان نموذجًا في العطاء الفريد الذي ضرب فيه النموذج والمثل، وتخرج على يديه أجيال من المناضلين والثوار في مختلف المجالات.

وأضاف البيان: "نسأل الله عز وجل أن يتقبله عنده في عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يتغمّده برحمته ومغفرته الواسعة، وأن يحسن عزاء عائلته وأبنائه وأهله وذويه ومحبّيه، وأن يرزقهم الصبر والسلوان".

وهاتف هنية نجل الشيخ الراحل صيام وقدم له التعازي في مصابهم ونقل له تعازي قيادة الحركة في الداخل والخارج.

وكذلك نعت رابطة علماء فلسطين العالم الإسلامي الشيخ الراحل صيام.

وقالت الرابطة في بيان صحفي "تتقدم رابطة علماء فلسطين من الأمة العربية والإسلامية عامة، ومن الشعب الفلسطيني خاصة, بأحرى التعازي والمواساة بوفاة العالم الإسلامي صيام (..) الذي خدم قضيته وقضية المسلمين أجمعين بشعره وعطائه والذي كان مثالاً يحتذى بهفي ميدان الرجولة والثبات على المبادئ وكان له دور هام في بيان الحق ودحض الباطل".