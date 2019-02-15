لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يتعمد استهداف الطواقم الصحفية

أكدت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتعمد استهداف الطواقم الصحفية التي تقوم بتغطية مسيرات العودة.

وأشار رئيس لجنة دعم الصحفيين صالح المصري أن جنود الاحتلال يواصلون استهداف الصحفيين الذي يقومون بتغطية مسيرات العودة بكل مهنية، مؤكداً إصابة الزميل الصحفي محمد الزعنون بقنبلة غاز باليد والكتف شرق مدينة غزة.

وأكد رئيس لجنة دعم الصحفيين أنه منذ بدء مسيرات العودة اصيب 294 صحفيا بينهم نحو 86 صحفياً بالرصاص الحي علاوة على استشهاد اثنين من الزملاء الصحفيين.

وطالب المصري بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين في ظل الاستهداف المتعمد لجنود الاحتلال.