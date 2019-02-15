متظاهرون اسرائيليون قرب غزة.. نتنياهو ويعلون تركونا نقاتل حماس وحدنا

تظاهر ظهر اليوم الجمعة مئات الإسرائيليين في كيبوتس رعيم الواقع في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

وتعتبر تلك المظاهرة ال3 4 التي تطالب بالإفراج عن الجنديين الإسرائيليين لدى حركة حماس هدار غولدن وآرون شاؤول.

وخلال التظاهرة ألقت والدة الجندي هدار عولدن "لئا غولدن" كلمة قالت فيها على حكومة نتنياهو أن تضع موضوع إعادة الجنديين على سلم أولوياتها. وأضافت أن نتنياهو ويعلون وبينت وغينس والحاخام العسكري الاكبر جميعهم أرسلوا ابني وشاؤول للقتال ضد غزة وجميعهم لم يهتموا بشأن إعادة الجنديين؛ وبدلاً من إعادتهما قاموا بإرسالنا نحن لنقاتل ضد حماس.

وتابعت، ان حركة حماس تتلقى الأموال من قطر والأمم المتحدة ولا يعقل ألا يضع نتنياهو شروطا لقطر والأمم المتحدة لاستعادة ابنائنا. كما قالت.