الاحتلال ينهي تدريباً عسكرياً كبيراً استعداداً لحرب محتملة مع حزب الله

أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، تدريباً عسكرياً هو الأكبر من نوعه منذ سنوات عدة استعداداً لحرب محتملة مع حزب الله اللبناني.

وذكرت القناة الثانية من التلفزيون الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي أنهى تدريبا كبيرا لوحدة المشاة والمدرعات التابعة للواء 401، مشيرة إلى أن هذا التدريب العسكري يعتبر الأكبر الذي يجري منذ سنوات.

وأوضحت القناة الثانية بأن الهدف من التدريب العسكري الكبير هو إعداد قوات الجيش الاسرائيلي لحرب محتمله مع حزب الله.

يُشار إلى ان التدريب العسكري أجري في منطقة الاغوار وهي منطقة تشبه تضاريس لبنان، فيما تخلل التدريب تعاون مع سلاح الاستخبارات والطيران والهندسة العسكرية.