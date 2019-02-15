اندونيسيا تُجبر استراليا للتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس

تراجعت استراليا اليوم الجمعة عن نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة والاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك بعد أشهر من التوتر بين استراليا واندونيسيا.

وعلى ضوء تراجع استراليا قررت اندونيسيا توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين بمليارات الدولارات.

وكانت اندونيسيا قد عارضت بشدة الاتفاق مع أستراليا حول ملف التسهيلات الجمركية للبضائع الاسترالية في الأسواق الأندونيسية بسبب إعلان أسكوت موريسون رئيس وزراء استراليا عن نيته نقل السفارة الاسترالية لمدينة القدس المحتلة.

وهددت بقطع علاقاتها التجارية مع أستراليا، حيث أن حجم مشتريات اندونيسيا تقدر بحوالي ٢٥٠ مليون دولار سنويا، وتسعى استراليا لزيادة انفتاحها على السوق الاندونسي.

وقد صرح أكثر من مسؤول في حزب الأحرار أن مشروع نقل السفارة للقدس مجمّد، وآخر تصريحات الرسميين كانت من وزير التجارة الخارجية الذي أعلن مشروع نقل السفارة للقدس قد مات ولا داعي للحديث عنه، وسوف نوقع شراكة تجارية هامة مع اندونيسيا خلال أسبوعين.