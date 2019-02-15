اصابتان برصاص الاحتلال احداهما خطيرة في قرية عوريف جنوب نابلس

أصيب مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة، وصفت احداهما بالخطيرة خلال المواجهات في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا، بان المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال اندلعت عقب اداء صلاة الجمعة فوق الاراضي التي جرى تجريفها صباحا في عوريف.

وقال: "إن مواطنين اثنين اصيبا بالرصاص الحي وهما فرحان نجم شحادة واصيب بعيار حي في القدم، ويوسف علي واصف شحادة واصيب بعيار حي في الظهر".

وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي شرعت صباح اليوم الجمعة، بتجريف اراض في قرية عوريف جنوب نابلس، ووضعت سواتر ترابية في مناطق مصنفة "ب".

وأفاد شهود عيان بان اعمال التجريف تتم بالقرب من خزان المياه للقرية ومدرسة عوريف، وذلك بهدف تسهيل اقتحام المستوطنين والجيش من مستوطنة "يتسهار"

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت القرية الليلة الماضية وداهمت عدة منازل وفتشتها واستجوبت عددا من الشبان دون ان يبلغ عن اعتقال احد منهم.