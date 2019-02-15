كواليس انفجار غضب بوجبا بعد الثنائية المحبطة

تستمر توابع هزيمة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين دون رد، الثلاثاء الماضي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أولد ترافورد.

وشهدت المباراة، طرد النجم الفرنسي بول بوجبا بعد حصوله على إنذارين، ليغيب بذلك عن مباراة الإياب، المقرر لها 6 مارس/آذار المقبل على ملعب حديقة الأمراء.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل"، أن بوجبا ظهر غاضبًا بشدة في غرف خلع الملابس بعد الطرد، لكنه حرص على الاعتذار لزملائه بسبب غيابه عن مباراة الإياب.

وقال مصدر للصحيفة "بول بوجبا كان مذهولًا، لكنه اعتذر لزملائه، لقد ضرب الحائط في غرفة خلع الملابس أكثر من مرة بسبب غضبه الشديد من حصوله على البطاقة الحمراء".