مصدر بالهيئة: الاحتلال يسعى للتصعيد باستهداف المتظاهرين السلميين

أكد مصدر خاص في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، بأن الاحتلال الإسرائيلي يسعى للتصعيد العسكري مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من خلال استمرار بث التحريض والتهديد ضد المسيرات ونشر قناصة وجنود مدججين بالسلاح القاتل على امتداد السياج الفاصل.

وأوضح المصدر لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" صباح اليوم الجمعة، بأن الاحتلال لا يزال يرفض إنهاء حصار غزة ويتنكر لكل التفاهمات المتعلقة بتخفيف المعاناة عن شعبنا، مؤكداً بأن الهيئة تحمل الاحتلال مسؤولية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين.

وشدد المصدر، على أن الهيئة تواصل استمرار الإجراءات الهادفة لحماية المتظاهرين وتجنب وقوع خسائر وإصابات.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير للمشاركة الحاشدة في جمعة غزة عصية على الانفصال والانكسار، والتي تحمل رسالة قوية في وحدة الموقف الوطني الرافض لمؤتمر وارسو وأي محاولات لفصل غزة وعزلها، مشددة على الحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي للمسيرات.

وطالبت الهيئة، المنظمات الدولية والحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها ازاء جرائم الاحتلال وتهديداته بمزيد من العدوان والارهاب ضد المدنيين العزل.

وفي ذات السياق أفادت وسائل اعلام عبرية مساء أمس، بأن قيادة الجيش الإسرائيلي أصدرت تعليماتها إلى جنود الاحتلال في "غلاف غزة" لرفع مستوى التأهب والجهوزية لاحتمال ارتفاع نسبة التوترات يوم الجمعة.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في (30/3/2018) أكثر من 260 مواطناً واصيب أكثر من 27 ألفاً بجراح مختلفة.