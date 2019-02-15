الجهاد تدين الاعتداء الإرهابي على حافلة للحرس الثوري الإيراني

أدانت حركة الجهاد الإسلامي، الاعتداء الإرهابي على حافلة للحرس الثوري الإيراني في منطقة زاهدان.

وأكدت الحركة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن الاعتداء الإجرامي والإرهابي يتزامن مع التحريض الصهيو أمريكي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرة إلى أن هذا يكشف حقيقة الاعتداء ويفضح أهدافه ومن يقف خلفه.

وشددت الحركة على ثقتها بأن الإرهاب الذي تغذيه أمريكا والكيان الإسرائيلي سيبوء بالفشل والخسران.

نص البيان:

بِسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

حركة الجهاد الاسلامي تدين الاعتداء الاٍرهابي على حافلة للحرس الثوري الإيراني

تدين حركة الجهاد الاسلامي بشدة الهجوم الاٍرهابي الذي تعرضت له حافلة الحرس الثوري الإيراني في زاهدان. وتتقدم الحركة بالتعازي والمواساة للقيادة الإيرانية وللشعب الإيراني وذوي شهداء الاعتداء الاٍرهابي .

وتؤكد الحركة أن تزامن هذا الاعتداء الاجرامي مع التحريض الصهيو أمريكي ضد الجمهورية الاسلامية يكشف حقيقة هذا الاعتداء ويفضح أهدافه ومن يقف خلفه.

إننا على ثقة بأن الاٍرهاب الذي تغذيه أمريكا والكيان الصهيوني سيبوء بالفشل والخسران.

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

الخميس 9 جمادى الآخرة 1440هـ، 2018/2/14م