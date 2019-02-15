الغزيون يستعدون للمشاركة في جمعة "غزة عصية على الانكسار"

يستعد أهالي قطاع غزة عصر اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ47 تحت عنوان "غزة عصية على الانكسار" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي قطاع غزة للمشاركة الفاعلة في جمعة "غزة عصية على الانكسار" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعومة.

وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاماً.

وأكدت على تمسّك شعبنا بحقه الثابت في القدس عاصمة فلسطين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامه دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة والتأكيد على حرية غزة وحقها في الحياة بأمن وسلام.

وفي ذات السياق أفادت وسائل اعلام عبرية مساء أمس، بأن قيادة الجيش الإسرائيلي أصدرت تعليماتها إلى جنود الاحتلال في "غلاف غزة" لرفع مستوى التأهب والجهوزية لاحتمال ارتفاع نسبة التوترات يوم الجمعة.