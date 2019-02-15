الطقس: اجواء باردة وأمطار حتى الاثنين

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئياً إلى غائم وبارداً الى شديد البرودة، وتسقط امطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية وتمتد الامطار خلال ساعات الليل المتأخرة الى بقية المناطق والأمطار قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجا.

وتكون الأجواء هذه الليلة، غائمة جزئيا باردة الى شديدة البرودة وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر مائجا.

واشارت الدائرة الى ان الجو يستمر يوم غد السبت، غائما وبارداً إلى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

ويكون الجو يوم الاحد المقبل، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الاثنين المقبل فيكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق معظم بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال أيام تأثير المنخفض من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر شدة سرعة الرياح ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.