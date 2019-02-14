مصادر عبرية: جيش الاحتلال يستعد لإخلاء قاعدة زيكيم البحرية العسكرية

كشف موقع كلكلست العبري بأن وزارة الحرب تستعد لإخلاء عدد من القواعد العسكرية والمنشئات الأمنية المنتشرة على طول الخط الساحلي من الشمال حتى الجنوب.

ووفقا للموقع فسيتم إخلاء عدد من القواعد العسكرية مثل قاعدة زيكيم، وبلماخيم وعتلين ومعهد داود لصالح استغلال الأراضي ذات القيمة الجمالية العالية لأغراض البناء والإسكان في ظل الاكتظاظ الكبير في "تل أبيب".

هذا ويدور الحديث عن قواعد عسكرية تصل مساحتها إلى عشرات ألاف الدونمات تُقدر قيمتها المالية بعشرات مليارات الشواقل، حيث تنتشر بعض هذه القواعد على أجمل شواطئ البلاد مثل قاعدة بلماخيم الجوية وخليج قاعدة عتليت.

ويشار إلى أن قاعدة زيكيم العسكرية تبدأ مساحتها من الجدار الحدودي مع قطاع غزة جنوبا حتى كيبوتس زيكيم شمالا وكيبوتس نتيف هعسرا شرقا، أما قاعدة بلماخيم الجوية فتبدأ مساحتها بعد 5 كم فقط من شمال أسدود جنوبا حتى كيبوتس بلماخيم شمالا، حيث يصل الشريط الساحلي الذي تسيطر عليه قاعدة بلماخيم إلى 6 كيلو متر، أما معهد داود وهو عبارة عن منشأة عسكرية تابعة لشركة رفائيل الأمنية في خليج حيفا فتصل مساحته إلى أكثر من5 ألاف دونم.