الأهلي المصري يرد على موعد "المباراة الأزمة"

أصدر النادي الأهلي المصري بيانا، الخميس، يرد به على تحديد اتحاد الكرة موعد لقائه المرتقب مع بيراميدز في بطولة الكأس المحلية، الذي فجر أزمة أثارت اهتمام الشارع الرياضي على مدار الأيام الماضية.

وكان الاتحاد أعلن يوم 28 فبراير الجاري موعدا للقاء الذي يجمع الفريقين بدور الـ16 من الكأس، وهو ما يبدو وكأنه انصياع لرغبة بيراميدز، الذي اقترح إقامة لقائه مع الأهلي في الكأس بدلا من مواجهة الفريق ذاته بالدوري الممتاز، التي كانت مقررة في 28 فبراير الجاري.

وقال بيان الأهلي إن النادي "يؤكد على أنه لم يتلق أي مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات في جدول الدوري، أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس".

وتابع: "فضلا على أننا ننتظر ردا من الاتحاد على أسباب تأجيله لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، ومعرفة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في الفترة المقبلة بعد إغلاق بعض الاستادات لتطويرها استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي ستقام في يونيو المقبل".

وختم البيان: "النادي الأهلي، وهو يؤكد على احترامه للمنظومة الرياضية، عندما يتلقى مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص ما سبق الإشارة إليه، سوف يتم دراسة الموقف كاملا بما يحفظ حقوق الأهلي المشروعة التي تتفق مع اللوائح والقوانين في كل المسابقات".

ويعتقد متابعو كرة القدم في مصر أن الأهلي سيتخذ قراره بالانسحاب من بطولة كأس مصر.

وفي وقت سابق، اشترط بيراميدز، صاحب المركز الثاني في الدوري، أن يواجه الأهلي الزمالك في البطولة قبل أن يلتقي بيراميدز، واقترح إقامة لقائه مع الأهلي في الكأس في الموعد المقرر للقائهما بالدوري، 28 فبراير، وهو ما حدث بالفعل.

ورد الاهلي برفضه التام استبدال مباراة بدلا من أخرى، لكنه لم يمانع تأجيل اللقاء إلى أي موعد لاحق بعد 30 مارس، وهدد بالانسحاب من بطولة كأس مصر في حال لبى الاتحاد رغبة الفريق الذي يشارك باسمه الجديد لأول مرة في الدوري والكأس، بعد أن غير اسمه من "الأسيوطي سبورت" إلى "بيراميدز".