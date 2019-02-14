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الاحتلال يقرر وقف دفن الشهيدة مبارك في مقابر الأرقام حتى الاثنين المقبل

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:05 - 14 فبراير 2019
سماح مبارك سماح مبارك
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 أصدرت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الخميس، قرارا يقضي بوقف دفن الشهيدة سماح مبارك فيما يعرف بـ"مقابر الأرقام".

وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة للقاصرين محمد محمود، أن المركز قدم التماسا للمحكمة للمطالبة بتسليم جثمان الشهيدة مبارك لذويها، وعليه أصدرت قرارا يقضي بمنع الجيش من دفنها في مقابر الأرقام لحين عقد الجلسة النهائية، التي عينت عصر الاثنين المقبل للبت بالالتماس المقدم.

واستشهدت الفتاة سماح مبارك نهاية الشهر الماضي برصاص جنود الاحتلال عند  حاجز زعيم شرق مدينة القدس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

يشار إلى أن 253 شهيدا ما زال الاحتلال الاسرائيلي يحتجز جثامينهم في مقابر مجهولة تعرف بمقابر الأرقام.

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