انتبه.. قهوتك الصباحية في خطر!

القهوة الصباحية التي تأقلم عليها الكثير من الناس صباحًا، قد نستيقظ يوم ولا نستطيع أن نعيش طقوس قهوتنا المعتادة لانقراض البن في العالم.

ورغم وجود عشرات الأنواع من نبتة البن في العالم، فإن فصيلتي قهوة أرابيكا وربوستا هما الأكثر تداولا وشعبية في العالم، وهما مهددتان بالانقراض.

يُزرع نحو 120 نوعا من أشجار البن في أنحاء مختلفة من العالم، و تعتبر إثيوبيا الموطن الطبيعي للبن العربي وأكبر مصدر للبن في أفريقيا، وتقدر عائدات زراعة البن فيها بنحو مليار دولار سنويا، لكن تغيرات المناخ وإزالة الأشجار غدت تهدد زراعتها بالانقراض.

فقد كشفت دراسة لمعهد كيو الملكي البريطاني لعلوم النبات أن بعض حقول البن قد لا تعود منتجة على الإطلاق بعد عقود، لكن يمكن إجراء تهجين على عينات نادرة لجعلها مثمرة في المستقبل، مثِل نبتة بن ستانفيلا في سيراليون.

وبحسب الباحث في دراسة زراعة البن الدكتور آرن ديفيز، فإن فصيلة قهوة أرابيكا، أضحت مهددة بالانقراض نهاية هذا القرن، إذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة.

ولحمايتها؛ دعا ديفيز لوقف عمليات إزالة الأشجار والحد من آثار تغيرات المناخ، ولا سيما التخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.