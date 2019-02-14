الاحتلال يصدر تعليمات لجنوده برفع مستوى التأهب والجهوزية على حدود غزة

أفادت وسائل اعلام عبرية مساء اليوم الخميس بأنه بعد تقييم للوضع في قطاع غزة، صدرت تعليمات لجنود الاحتلال في غلاف غزة برفع مستوى التأهب والجهوزية لاحتمال ارتفاع نسبة التوترات غدا الجمعة.

و زعم موقع "حدشوت 24"، بأن حماس تتجه نحو تصعيد تدريجي للأحداث عند السياج الفاصل، وقد طُلب من الجنود اليقظة والحذر من احتمالات وقوع عمليات قنص أو استهداف مباشرة.

و وفقاً للموقع، فقد صدرت تعليمات للجنود بالتعامل بإطلاق النار مباشرة على أي شخص يحاول قطع السياج أو إلقاء عبوات متفجرة.

و دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة اليوم للمشاركة الواسعة والحاشدة في الجمعة الـ47 من فعالیات مسیرة العودة.

وأفادت الهيئة في دعوتها، للمشاركة الواسعة غدا في جمعة "غزة عصیة على الانفصال والانكسار"، على الحدود الشرقیة لقطاع غزة.