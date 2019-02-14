نتنياهو: الوزراء العرب قالوا لي لـ "إسرائيل" الحق بالدفاع عن نفسها

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال لقاءه بالصحافيين الاسرائيليين المراقين له في مؤتمر وارسو: " إن 4 من بين خمسة وزراء عرب حضروا المؤتمر قالوا أن لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها".

و زعم نتانياهو أن الوزراء العرب الأربعة تحدثوا بكل قوة ضد ايرا ن و قالوا أنه يجب ان يكون الموضوع الايراني هو الاهم وليس القضية الفلسطينية.

و أوضح نتنياهو أنه تم بحث الملف الفلسطيني خلال مداولات المؤتمر كملف ثانوي، معتبراً أن الموضوع المركزي كان يتمحور حول ايران.

واضاف نتنياهو قائلا: "نحن نهاجم ايران داخل سوريا قولا وفعلا".