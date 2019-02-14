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خلال فعاليات الارباك الليلي

اصابات اثر اطلاق الاحتلال النار تجاه مجموعة من الشبان شرق رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:24 - 14 فبراير 2019
وحدة الارباك الليلي وحدة الارباك الليلي
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أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين إثر اطلاق جنود الاحتلال النار تجاه مجموعة من الشبان في مخيم العودة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن عدداً كبيراً من الشبان تجمعوا في مخيم العودة شرق رفح لبدء فعاليات الإرباك الليلي قرب السياج الزائل، مشيراً إلى أن الشبان ألقوا بعض القنابل المتفجرة تجاه قوات الاحتلال.

يذكر أن الشبان أعادوا تفعيل الارباك الليلي قرب السياج الزائل على طول الحدود الشرقية من شمال بيت حانون حتى رفح جنوباً، لعدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالتفاهمات التي جرت بين المقاومة والاحتلال برعاية مصرية وقطرية وأممية.

 

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