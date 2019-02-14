الأردن تقترض نحو 100 مليون دولار من صندوق النقد العربي

أبرم الأردن، اليوم الخميس، اتفاقية مع صندوق النقد العربي حصل بموجبها على قرض بقيمة 96 مليون دولار.

ووقع عن الجانب الأردني وزير المالية عزالدين كناكرية، ومن جانب صندوق النقد العربي المدير العام رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، بحضور محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز.

وسيدعم القرض جهود الحكومة الأردنية في مواصلة الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، بما يعزز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، ويدعم الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي وتطوير نظم الدفع والتسويات ومنظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي.

ومع التوقيع على هذا القرض، يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق إلى المملكة حتى الآن 23 قرضا بقيمة تصل إلى 778 مليون دولار.