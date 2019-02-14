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شاب سوري يهدي حبيبته قنبلة متفجرة في "يوم الحب"!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:29 - 14 فبراير 2019
قنبلة قنبلة
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ألقى شاب سوري في يوم الحب "الفلانتين" قنبلة بجوار منزل أهلها حبيبته السابقة في مدينة حمص السورية.

ونشر مدونون سوريون على موقع "تويتر" الخبر وقالوا عنه:" احتفالا بيوم الحب قام شاب برمي قنبلة قرب منزل حبيبته السابقة في حي الزهراء الموالي في محافظة حمص."

يذكر أن يوم الحب أو يوم القديس فالنتين، يحتفل به العالم في 14 فبراير من كل عام، الموافق اليوم الخميس حسب الكنيسة الغربية ( و6 يوليو حسب الكنيسة الشرقية) من كل عام، ويحتفل الناس بذكرى القديس فالنتين وبالحب والعاطفة، ويعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو إهداء الزهور وغيرها من الهدايا لأحبائهم.

 

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