ماذا علقت قطر بعد إدراج السعودية على قائمة الإرهاب؟

علقت وزارة الخارجية القطرية، على إدراج المملكة العربية السعودية في القائمة السوداء للدول المتهاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وطالب مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، السلطات السعودية بتوجيه بعثاتها الدبلوماسية في أوروبا للتوقف عن الأكاذيب بحق دولة قطر.

وقال: "أتمنى أن يتم توجيه رؤساء بعثاتكم في أوروبا بالتوقف عن الأكاذيب تجاه قطر، لأن لا أحد سيستمع لهم بعد هذه القائمة".

وتساءل في تغريدة أخرى: "بعد إدراج المفوضية الأوروبية السعودية بالقائمة الأوروبية السوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، هل مازال الجبير على نفس قناعاته وفبركاته التي طالما رددها تجاه قطر؟!".

وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت، أمس الأربعاء، إنها "أضافت المملكة العربية السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال".

فيما ردت المملكة العربية السعودية على الاقتراح، وأعربت، في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فجر اليوم الخميس، عن "أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب".