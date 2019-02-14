وزير خارجية البحرين: نتنياهو سيزور بلادي في نهاية الأمر

صرح وزير خارجية البحرين الشيخ بن أحمد آل خليفة المشارك في مؤتمر وارسو "للسلام والامن بالشرق الأوسط"، انه يؤمن بانه ستقام علاقات ديبلوماسية مع "إسرائيل" مستقبلا.

جاء تصريح الوزير البحريني ردا على سؤال حول موعد الانفراج بالعلاقات بين "إسرائيل" والبحرين، وموعد دعوة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البحرين، حيث أجاب انه "سيحدث ذلك عندما يحدث"، وحين سئل إن كان هذا سيكون قريبا أجاب :"سيحدث هذا في نهاية الامر".

يُشار إلى مؤتمر "وارسو" افتتح صباح اليوم الخميس بحضور ممثلين عن حوالي 60 دولة بينهم وزراء خارجية عشر دول عربية ليستمر ليومين، وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها قائد إسرائيلي رفيع المستوى ومسؤولون عرب رفيعون في مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، والذي مهد الطريق إلى معاهدات أوسلو التاريخية بين "إسرائيل" والفلسطينيين.