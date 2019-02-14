قرار إسرائيلي بعدم دفن الشهيد نعالوة في مقابر الأرقام

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر الخميس، إنها انتزعت قرارًا من المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم دفن الشهيد أشرف نعالوة في مقابر الارقام، لحين البت النهائي في القضية.

وأوضحت الهيئة، أن المحكمة ضمت ملف نعالوة إلى ملف الشهيدين مصباح أبو صبيح وفادي قنبر، واللذين لديهما قضية متطابقة، وتم الحصول سابقا على قرار بعدم التصرف بالجثمانين حتى يتم صدور قرار نهائي من المحكمة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه تم إنتزاع قرار المحكمة وفقَا لالتماس قدمته الهيئة للعليا الإسرائيلية، طالبت فيه تسليم جثمان نعالوة، وعدم التصرف فيه بنقله إلى مقابر الأرقام.

وأشرف نعالوة (23عامًا) من ضاحية شويكة في طولكرم، استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، بعد مطاردته لأكثر من شهرين، عقب تنفيذه عملية في منطقة بركان الصناعية المقامة على أراضي محافظة سلفيت، أدت لمقتل مستوطنين وإصابة آخر.