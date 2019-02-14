نائب الرئيس الأمريكي: نتنياهو يتقاسم الخبز مع العرب

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، عن بدء حقبة جديدة من العلاقات بين قادة "إسرائيل" والبحرين والسعودية والإمارات عبر اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط.

وقال بنس: "نحن الآن شاهدون على بدء عهد جديد بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقادة البحرين والسعودية والإمارات، جميعهم يتقاسمون الخبز، وسيتشاركون لاحقا في هذا المؤتمر وجهات النظر الصادقة حول التحديات التي تواجها المنطقة".

وأضاف: "بولندا والولايات المتحدة ترحبان بهذا الملتقى، الذي يعتبر رمزا للتعاون وإشارة مليئة بالأمل لمستقبل مشرق ينتظر دول الشرق الأوسط، دعونا نشير إلى أننا أقوى حينما نكون معا"، وفقاً لمزاعمه.

وافتتح مؤتمر وارسو صباح اليوم الخميس بحضور ممثلين عن حوالي 60 دولة بينهم وزراء خارجية عشر دول عربية ليستمر ليومين.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها قائد إسرائيلي رفيع المستوى ومسؤولون عرب رفيعون في مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، والذي مهد الطريق إلى معاهدات أوسلو التاريخية بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

واصطف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولون عرب على منصة واحدة لالتقاط صورة جماعية للمشاركين في أعمال المؤتمر.

جدير بالذكر أن نتنياهو كان قد اعتبر أن لقاء وارسو سيمثل منعطفا تاريخيا في العلاقات الإسرائيلية العربية.