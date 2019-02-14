مصوران من غزة يفوزان بجائزة صور العام الدوليّة في الولايات المتحدة الأميركية

فاز المصوران محمد جاد الله ومحمد أسعد، بجائزة صور العام الدوليّة في الولايات المتحدة الأميركية 76 (POYI) Pictures of the Year International في نيويورك.

وأفاد محمد جاد الله، الذي يعمل مصور وكالة رويترز العالمية للأنباء، بأن صورته الفائزة بمحور الصورة الإخبارية، التقطها في بدايات مسيرات العودة في غزة التي انطلقت في آذار 2018، ويظهر فيها عدد من الأشقاء يبكون لحظة وداع شقيقهم الشهيد في ثلاجة الموتى بمستشفى الشفاء في غزة.

بدوره، قال المصور محمد أسعد، نالت صورة الفتى الشهيد فارس السرساوي (12 عاما) جائزة التميز في مسابقة البوي الأميركية. والصورة توضح الطفل الشهيد وهو يتشبث بيد واحدة في نقالة المسعفين التي كادت أن تسقطه أرضا، حيث هرع المسعفون به بسرعة من مكان الإصابة الخطيرة التي تعرض لها، في محاولة لإنقاذ حياته، قبل أن يستشهد بعدها بلحظات. كما يظهر في الصورة إصابة أخرى لشاب قرب النقالة، وذلك خلال مسيرات العودة في غزة.

وتعد جائزة البوي الأميركية من الجوائز العالمية المرموقة، حيث يتم عرض الصور الفائزة كل عام في معرض في مدينة نيويورك ويستدعى المصورون الفائزون ويتم تكريمهم.





