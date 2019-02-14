إجراء القرعة على بطولة بنك فلسطين للمؤسسات برام الله

جرى يوم أمس الثلاثاء الموافق 12/02/2019 في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين في مدينة رام الله إجراء القرعة لتوزيع المجموعات على فرق كرة القدم التابعة لمجموعة من مؤسسات القطاع الخاص والحكومي، تحضيراً لبطولة المؤسسات التي ستقام يوم الجمعة القادم على ملعب ابسا في مركز رام الله التريحي يوم الجمعة الموافقة 15/02/2019 بمشاركة 25 فريقاً تمثل مجموعة من المؤسسات.

وسارت القرعة خلال لقاء جرى عقده بين جميع المؤسسات المشاركة في البطولة، وحضره عدد من المسؤولين في البنك وجرى التوافق على ان تكون البطولة يوم الجمعة 15/2. حيث أكد مدير إدارة خدمات الأفراد والتسويق في البنك ثائر حمايل على اهتمام البنك في تعزيز الرياضة الفلسطينية، ومساهماته في رعاية البطولات الكروية الوطنية لا سيما بطولة الكرة النسوية ورعاية نادي بالستينو الرياضي. كما أشارت رندة موسى مدير إدارة الموارد البشرية في البنك على أهمية البطولة في تعزيز الروابط والتشبيك ما بين موظفي المؤسسات من القطاع الخاص والحكومي مع بنك فلسطين والخروج من أجواء ضغوط العمل لأجواء الحماسة والروح الرياضية.

وقد تم تقسيم الفرق الى ست مجموعة وفق القرعة حيث ضمت المجموعة الأولى كل من؛ شركة عنبتاوي، ومجموعة صيدليات جراند فارم، ونقابة الصيادلة، وشركة كهرباء القدس. أما المجموعة الثانية فضمت؛ جمعية بدرس التعاونية، شركة الرمال للزجاج والمرايا، والبنك الإسلامي العربي، ومكتب الرئاسة الفلسطينية. كما ضمت المجموعة الثالثة كل من شركة أيد بلس، ونقابة الصحفيين، وأكاديمية باريس سان جيرمان، والمجموعة العالمية. وتضمنت المجموعة الرابعة شبكة راية الإعلامية، وشركة مدى للإنترنت، وإذاعة الزيتونة، وشركة العلا. فيما شملت المجموعة الخامسة كل من شركة بيسان، والبريد الفلسطيني، والبنك العربي، وبنك فلسطين فرقة أ، أما المجموعة السادسة والأخيرة فضمت كل من قناة فلسطين الرياضية، وبنك الأردن، ومستشفى كوبات حوليم، وبنك فلسطين فرقة ب.