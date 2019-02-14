الاحتلال يزعم اعتقاله شخص مسلح بسكين قرب الحدود مع لبنان 

قالت مصادر عبرية أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت اليوم الخميس شخصاً مسلحاً بسكين قرب الحدود مع لبنان.
ووفقا لموقع مفزاك، فاعقتل الجنود الاسرائيليون شخصاً يحمل سكينا قرب القرية التعاونية شتولا الواقعة قرب الحدود مع لبنان، حيث جرى نقله للتحقيق.
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