نتنياهو: علاقات سرية مع جميع الدول العربية إلا سورية

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوجود علاقات سرية مع جميع الدول العربية، إلا دولة واحدة.

وقال نتنياهو، إن علاقة بلاده جيدة مع كل الدول العربية باستثناء سورية، وذلك على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وأكد نتنياهو قبل مغادرته إلى مؤتمر الأمن والسلام في وارسو إن العلاقات مع الدول العربية "جيدة جدا وتتحسن طوال الوقت".

وأضاف إن إسرائيل تعمل ضد إيران وانتشارها في المنطقة كل يوم بما في ذلك "الأمس".

وزار نتنياهو سلطنة عمان سابقا، والتقى السلطان قابوس، وبعدها أعلن عن زيارته للبحرين، ثم تم نفي الأمر.

وكشفت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية من قبل أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى سلسلة من المحادثات السرية مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أعقاب توقيع الاتفاق النووي مع إيران.

والمحادثات بحسب القناة تناولت التنسيق بين الطرفين بشأن الملف الإيراني، كما بحث الطرفان محاولة دفع عملية سياسية إقليمية في المنطقة.

كما أعلنت القناة أنها ستكشف المزيد من التفاصيل حول العلاقات السرية بين إسرائيل والإمارات.

وكما قال نتنياهو أكثر من مرة إن عملية "تطبيع"، تجري مع العالم العربي، دون تحقيق تقدم في العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين.

وقال: "ما يحدث في الوقت الحالي هو أننا في عملية تطبيع مع العالم العربي دون تحقيق تقدم في العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين".