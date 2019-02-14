ليبرمان يتهم نتنياهو بـ«استدعاء حرب» مع إيران عبر سوريا

خرج وزير الحرب "الإسرائيلي" السابق، أفيغدور ليبرمان، بتصريحات هجومية شديدة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ بسبب خرقه السياسة الضبابية، واعترافه بالمسؤولية عن القصف الأخير الذي جرى لمواقع إيرانية في سوريا. وقال ليبرمان: إن نتنياهو يقامر بالحرب. فمن أجل مصالحه الانتخابية يثرثر ويلعب بالأمن.

وكان نتنياهو قد أعلن متباهياً، أن قواته هي التي أطلقت النار في الجولان ونفذت القصف من الدبابات على القنيطرة السورية، باتجاه موقع تابع لـ«حزب الله» اللبناني في المدينة. وقد نسبت لوسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات عدة تذمر فيها كبار الجنرالات من هذا الإعلان، مؤكدين أن نتنياهو لم ينسق معهم للخروج بهذا التبني للعملية.

وجاءت تصريحات نتنياهو، وهو في طريقه إلى مؤتمر وارسو، الذي افتتح أعماله أمس (الأربعاء)، في العاصمة البولندية. فاستغل سؤال صحافي حول هذا المؤتمر، وماذا سيُعتبر نجاحاً بالنسبة إليه، فأجاب قائلاً: «الإجراءات التي نتخذها من أجل كبح إيران. إننا نقوم بكبح إيران. نحن نعمل يومياً، بما في ذلك خلال يوم أمس، ضد إيران وبصورة مستمرة. نعمل ضد إيران وضد محاولتها التموضع في المنطقة. كما دعوني أقول لكم بصورة لا تقبل التأويل إن تأثير الضغط الاقتصادي مبيّن من خلال المحاولات الإيرانية ضدنا كوننا نشاهد مفعول تلك الأزمة الاقتصادية هناك. ونلاحظ تقليص الميزانيات، والتخفيف من قوام القوات، وسحب القوات؛ إذ نشاهد ذلك في الساحات كافة حول العالم، دون استثناء. إننا نشاهد حدوث ذلك في سوريا، وفي لبنان ونشاهد ذلك في غزة أيضاً، ومن خلال أنظمة الأسلحة بمعنى أنظمة الأسلحة البالغة الأهمية التي يستعصي على الطرف الإيراني إنجازها، وذلك من ضمن سائر الأشياء بسبب المشكلات مع الميزانية، وفي المقام الأول بسبب المقاومة الفاعلة العسكرية الإسرائيلية».

وسئل نتنياهو: هل الدول في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي تغمض عيونها عما تقوم به إيران؟ فأجاب جازماً: «تغمض عيونها؟ تضع الغطاء عليها بشدة. فهل لديك من وصف أفضل لذلك؟ إنها ببساطة تتجاهل حقيقة مفادها أن إيران ترعى المجموعات الإرهابية داخل أراضي تلك الدول، وفي الآن ذاته تغازل الدول الأوروبية. إيران تحاول الالتفاف على العقوبات الأميركية بشتى الطرق. إنه أمر سخيف بامتياز.

كما نكشف، ولا أخفي ذلك، إن إسرائيل تكشف، بمقتضى السياسة التي نتبعها، عن شبكة الإرهاب الإيرانية النشطة في أوروبا والعالم برمته، لكن أولاً في أوروبا، حيث ننقل هذه المعلومات للهيئات الاستخباراتية الأوروبية، وتمكننا من إحباط بعض تلك الحالات. إن تلك الحكومات على دراية جيدة بكون إيران عبارة عن دولة إرهابية تتصرف بمنتهى الوحشية؛ مما يشكل نوعاً من الاستهزاء الإيراني السافر بالحكومات الأوروبية، الذي يشبه «بغض النظر عما نفعل بكم، أنتم ستأتون إلينا لتستجدونا». هذا الأمر لا بد من أن يتغير، وآمل أن يشكل هذا المؤتمر بداية التغيير.

وقد اعتبر ليبرمان تصريحات نتنياهو «ثرثرة زائدة وخطيرة». وقال: «اتصلت على عدد من كبار الجنرالات في جيش الاحتياط، وتبين لي بشكل مؤكد أن قيادة الجيش والمخابرات ليست مرتاحة من تصرف نتنياهو. اعترافه بقصف إسرائيل مواقع «حزب الله» في سوريا يوم الاثنين الماضي، يأتي خلافاً لموقف المؤسسة الأمنية؛ إذ امتنع كبار المسؤولين في المؤسسات الأمنية الإشارة أو التطرق للهجوم الذي وقع في مرتفعات الجولان السورية بمنطقة القنيطرة. إن القرار بعدم التطرق للأخبار والتقارير حيال الهجوم بسوريا، ينبع من الرغبة في تجديد سياسة الغموض التي اعتمدتها إسرائيل في السنوات الأخيرة. لكن نتنياهو أقدم على تصرفه الفردي هذا لأهداف ذاتية وانتخابية، ومن غير المستبعد أن نرى الإيرانيين يردون علينا من سوريا أو لبنان ويطلقوا صواريخهم السامة لتدمير مدن إسرائيلية».

إلى ذلك، ذكرت مصادر مقربة من نتنياهو، أن التغيير في سياسة الغموض بدأه رئيس أركان الجيش الأسبق، غادي آيزنكوت، في مقابلة مع وسائل الإعلام الأجنبية، التي ادعى فيها، أن إسرائيل هاجمت سوريا مرات عدة لمنع إيران من التموضع العسكري بسوريا، وبغية المساس بالترسانة والصواريخ الدقيقة التي بحوزة «حزب الله».