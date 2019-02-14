"الزراعة" و"الرحمة" تطلقان مشروع توزيع فسائل النخيل

أطلقتا وزارة الزراعة الفلسطينية وجمعية الرحمة للإغاثة والتنمية، مشروع توزيع فسائل النخيل الحياني للمزارعين المتضررين ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أن بعضها مجاني والبعض الآخر مدفوع بشكل رمزي.

ودعت وزارة الزراعة عبر موقعها الرسمي، الراغبين بالاستفادة من المشروع التسجيل لدى مديريات الزراعة بالمحافظات الجنوبية خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن شروط محددة.

وأوضحت أن الاستفادة من المشروع تشمل المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية ولديهم شهادات أضرار ويمتلكون أرضاً زراعية، لافتة إلى أن يجب على المستفيد أن يتعهد خطياً برعاية الأشجار والعمل بتوصيات الوزارة وإرشاداتها بالخصوص.

أما بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني، فقد اشترطت الوزارة أن تتعهد الجهة الطالبة بتوفير الحماية والرعاية للأشجار والالتزام بإرشادات الوزارة بالخصوص، داعية إلى مراجعة موقع الوزارة وصفحتها على الفيسبوك للاطلاع على المزيد من المعلومات والشروط.