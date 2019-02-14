نتنياهو يلتقي مسؤولين عرب بعد لقائه العلني مع عُمان في وراسو

أعلن رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، أنه سيلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، خلال اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط.

وقال نتنياهو ردا سؤال الصحفيين فيما إذا كان سيلتقي الوفد السعودي خلال اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط: "نعم".

وذكرت القناة الـ 13 بالتلفزيون "الإسرائيلي"، صباح الخميس، أن نتنياهو، سيلقي اليوم كلمة خلال مؤتمر "الأمن والسلام للشرق الأوسط" المنعقد في العاصمة البولندية وارسو.

وقال نتنياهو قبيل كلمته في المؤتمر ان حضور مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط الى جانب دول عربية يشكل "منعطفاً تاريخياً".

وافادت القناة العبرية، إن نتنياهو سيجتمع اليوم على هامش المؤتمر، بوزير الخارجية الامريكي "مايك بومبيو"، لمناقشة ملف التواجد العسكري الإيراني في سوريا.

وكان نتنياهو اجتمع بالأمس، مع وزير الخارجية العُماني، وأكد أنه سيجتمع قريبا برؤساء دول عربية أخرى.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن مؤتمر وارسو لم ينجح حتى الآن في خلق تحالف حقيقي ضد إيران، لكنه سيسهم في تحسين علاقات إسرائيل ببعض الدول العربية.