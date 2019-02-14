اختناق عشرات الطلبة خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

أصيب عشرات الطلبة، اليوم الخميس، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدرسة طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من بلدات وأحياء مدينة الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في محيط المدرسة، أطلقت خلالها الغاز السام المسيل للدموع، أصيب على إثرها عشرات الطلبة بحالات اختناق، وتم معالجتهم ميدانيا.

وأضافت، ان قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوبا، وفتشت منزل المواطن سمير بحيص، واستولت على مركبته. كما داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت منزلي المواطنين أحمد القواسمي، وأنس الهشلمون، واستولت على مركبة الأخير.