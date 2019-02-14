مستوطنون يهود يخطون شعارات عنصرية شمالي الضفة

خط مستوطنون يهود، الخميس، شعارات عنصرية على منازل فلسطينية، وأعطبوا إطارات مركبات، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين داهموا بلدة "سكاكا" بمحافظة سلفيت، وخطوا شعارات باللغة العبرية على جدران عدد من المنازل، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات.

وعادةً ما تتعرض البلدات الفلسطينية لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، في ظل حماية الجيش الإسرائيلي.

وتشير تقديرات "إسرائيلية" إلى وجود نحو 430 ألف مستوطن في الضفة الغربية؛ وهذا العدد لا يشمل 220 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية، يسكنون في 164مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.