الاحتلال يعتقل 20 شاباً ويصادر أموال في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية 20 شابا في الضفة الغربية خلال اقتحامها عدة قرى وبلدات، كما قامت بمصادرة أموال بعشرات آلاف الشواقل بادعاء أنها لأعمال المقاومة.

وذكرت مصادر محلية، أن المعتقلين هم: قصي حميدات، يوسف إيهاب الزبيدي، إبراهيم نصر الزبيدي من مخيم الجلزون شمال رام الله، وسليمان مصلح سعدة، محمد عبد العال، أبو نافز عبد العال، جبر إبراهيم العناني من كفر نعمة غرب رام الله. كما واعتقلت أمير سعيد خالد هرشة، محمد سعيد صباح، أمين خشان، محمد سمير عمار، ربيع جمال هرشة من قفين قرب طولكرم. واعتقلت محمود وصفي خالد من جيوس شرق قلقيلية.

وصادرت قوات الاحتلال مبلغ مالي من أحد المنازل في كفر نعمة.

وقامت بتفتيش منزل أنس الهشلمون في الخليل وصادرت صور خاصة، إضافة إلى تفتيش منزل سمير بحيص في يطا ومصادرة سيارة.