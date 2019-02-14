بعد اقتحام منزل القيادي في الجهاد أبو عكر .. عدنان يعتبر بلطجة الاحتلال إفلاس

اقتحم جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس، منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ بسام أبو عكر المعتقل في سجن "عوفر" قرب رام الله، بالضفة المحتلة.

ووفقاً لمصادر محلية، فقد تعرض ذوو الشيخ أبو عكر لاستجواب ميداني كما وتعرض منزل شقيقه للاقتحام والتفتيش.

وتعقيبا على ذلك، اعتبر القيادي الشيخ خضر عدنان: أن استهداف الاحتلال لذوي القيادات في الأسر بلطجة وإفلاس.

وبين، أن ما حدث فجراً مع ذوي الشيخ القائد المجاهد بسام أبو عكر "أبو بلال" محاولة احتلالية يائسة لثني قيادات الحركة الأسيرة عن دورها النضالي في السجون وسبق ذلك اقتحام منزلي القياديين أيمن اطبيش وجمال حمامرة، ويأتي ذلك تزامنا مع التصعيد الاحتلالي على الأسرى في "عوفر" وبقية السجون وقرارات "لجنة أردان" الاحتلالية.

ونوه، إلى أن ما تسمى محكمة "العدل العليا" تعقد اليوم الخميس جلسة محاكمة للنظر في استمرار اعتقال الشيخ أبو عكر إداريا حيث تم تمديده عديد المرات ليصل مجموعه هذا الاعتقال لـ 20 شهرا بعد تحويله للاعتقال الإداري عقب انهائه فترة محكومية لعدة أشهر ويكون بذلك مجموع سنوات أسره 24 عاما.

يُذكر أن للشيخ في تاريخه الاعتقالي دور قيادي بارز في الحركة الأسيرة الفلسطينية على امتداد قلاع الأسر والسجون.