"إسرائيل" ترفض زيارة ممثلي مجلس الأمن الى فلسطين

رفضت "إسرائيل" فكرة زيارة مقبلة لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الشرق الأوسط تشمل زيارة إلى الأراضي الفلسطينية، كما ذكرت الأربعاء، مصادر دبلوماسية.

ونقلت "فرانس برس" عن دبلوماسي قوله، إن "الإسرائيليين" "قالوا لا" لمثل هذه الزيارة. وأعلن آخر في ختام اجتماع مغلق لمجلس الأمن أن "الولايات المتحدة لم تحتج حتى للاعتراض".

وكان هذا اللقاء مخصصا لمناقشة قرار "إسرائيل" نهاية كانون الثاني/يناير إنهاء عمل المراقبين الدوليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال منصور العتيبي سفير الكويت الدولة العضو غير الدائمة العضوية للصحافيين "نحتاج إلى إجماع" لتنظيم مثل هذه الزيارة لمجلس الأمن والأعضاء الـ15.

وأعلنت غينيا الاستوائية التي تتولى في شباط/فبراير الرئاسة الدورية للمجلس "ما زلنا نعمل حول الموضوع".

وخلال الاجتماع قدمت الرئاسة عرضا لما اجرته من لقاءات مع الفلسطينيين و"الإسرائيليين" بعد اجتماع مغلق أول للمجلس قبل أسبوع حول وقع القرار "الإسرائيلي" في الخليل، بحسب دبلوماسيين.

وخلال هذا اللقاء الأول سجل المجلس دعم واشنطن التام لموقف "إسرائيل" لإنهاء مهمة المراقبين الدوليين. واختتم الاجتماع بطلب بسيط للرئاسة بالتواصل مع الجانبين للاستماع إليهما ونقل ردود فعل أعضاء المجلس.

وقبل أسبوع حركت بريطانيا مجددا خلال الاجتماع الأول مسألة زيارة محتملة لمجلس الأمن إلى الشرق الأوسط، وهو اقتراح دعمته اندونيسيا وجنوب إفريقيا وألمانيا ودول غير دائمة العضوية.