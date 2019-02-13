اتحاد الإذاعات: أكاذيب الاحتلال وتهديداته لفضائية الأقصى تحمل خطورة بالغة

أكد اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية في فلسطين أن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي، واتهاماته الكاذبة والمفبركة لفضائية الأقصى والعاملين فيها، تحمل خطورة بالغة. معبراً عن تضامنه الكامل مع قناة الاقصى والعاملين فيها، لاسيما وهي تنقل معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس المحتلة ومخيمات الشتات.

وأكد الاتحاد (مكتب فلسطين)، أن مزاعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اليوم الأربعاء، بأن حركة حماس انتهجت "أسلوب جديد" في التواصل مع نشطائها في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، عبر فضائية الأقصى بهدف تنفيذ عمليات ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين يؤكد على نوايا إسرائيلية سيئة ومبيتة، قد يقدم عليها الاحتلال ضد قناة الاقصى وكوادرها الاعلامية.

ودعا الاتحاد في بيان له، كل المؤسسات الدولية التي تهتم بحرية الرأي والتعبير، للجم سياسات الاحتلال العدوانية، والتي تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية. مؤكداً أن هذه التهديدات تأتي استكمالا للعدوان الاسرائيلي، الذي استهدف القناة من خلال تدميرها بالصواريخ بشكل كامل بتاريخ ١٢_١١_٢٠١٨م .

وأوضح أن هذا التحريض الإسرائيلي الممنهج ، لن ينال من استمرار عمل قناة الاقصى بكل مهنية ومسؤولية ولن يؤثر على عزيمة العاملين فيها وكوادرها الاعلامية ، وهم يواصلون عملهم بكل مهنية في نقل معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر والمحتل، وحتما لن ينال من استمرار رسالتها الاعلامية.