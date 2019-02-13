راقصة المول في السعودية تثير الغضب على تويتر

غرد السعوديون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على هاشتاق #رقاصة_الياسمين_مول، انتقدوا فيه السماح لامرأة بالرقص في موال، معتبرين ان هذا السلوك شاذ عن تقاليد الشعب السعودي. وارفق المغردون آيات قرآنية وأحاديث نبوية وخطب لمشايخ تحرم هذا الفعل والمجاهرة بالفحشاء، منتقدين بأسماء مستعارة النظام الحاكم، الذي سمح لمثل هذا السلوك بالانتشار.

وحذر ناشطون سعوديون، من أن هذا السلوك هو استكمال لما سمح به بفتح ملاهي والموسيقى في المملكة العربية السعودية، ليتوسع العمل شيئاً فشيئاً وبشكل تدريجي لأشياء تغضب الله ورسوله.

الناشط السعودي على موقع تويتر "الغيور" غرّد على الهاشتاق #رقاصه_الياسمين_مول قائلاً، ما أجمل قيمنا وأخلاقنا الإسلامية عندما نمارسها ع الواقع ففيها الحياة حقا والشعور بالسكينة والوقار، وتبا لأخلاق وممارسات لا تمت إسلامنا بصله.

#رقاصه_الياسمين_مول

ما أجمل قيمنا وأخلاقنا الإسلاميه عندما نمارسها ع الواقع ففيها الحياة حقا والشعور بالسكينة والوقار،،

تبا لأخلاق وممارسات لا تمت إسلامنا بصله ،،، — الغيور (معلم تربية إسلاميه) (@03jaEioaujxdULP) ٩ فبراير ٢٠١٩

فيما غردت الناشطة السعودية "هدى"، كل ما نرى ونسمع عنه انما هو من ذنوبنا وما ظهر البلاء والفساد بأرض إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة فاللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وأعنا ولا تعن علينا اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب حجب عنا رضاك ومغفرتك ونتوب إليك.

#رقاصه_الياسمين_مول



كل مانرى ونسمع عنه انما هو من ذنوبنا وماظهر البلاء والفساد بأرض إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة فاللهم تب علينا واغفر لنا وأرحمنا وأعنا ولا تعن علينا اللهم انا نستغفرك من كل ذنب حجب عنا رضاك ومغفرتك ونتوب إليك pic.twitter.com/fDyCDbFHTj — ﮼هدى???????? (@huoda46) ٩ فبراير ٢٠١٩

أبو منور _ سلطان الحربي _ الرمز أمر

‏#رقاصه_الياسمين_مول

بعدما كان يسير رجال الهيئة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر داخل الاسواق

أصبح الراقصون يسيرون داخل الاسواق يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف

الله المستعان وحسبي الله ونعم الوكيل

#رقاصه_الياسمين_مول

بعدما كان يسير رجال الهيئة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر داخل الاسواق



أصبح الراقصون يسيرون داخل الاسواق يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف



الله المستعان وحسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/wIiNdgaWsw — ‏أبو منور _ سلطان الحربي _ الرمز أمر (@al_7arbe_494) ٩ فبراير ٢٠١٩

هذه #السعودية_الجديدة وإسلامها المنفتح، المغنيات يتجولن في الشوارع ويشيعن الرقص والغناء والعلماء والابرياء في السجون لإشاعتهم كلمة الحق والكرامة.

#رقاصه_الياسمين_مول

هذه #السعودية_الجديدة وإسلامها المنفتح، المغنيات يتجولن في الشوارع ويشيعن الرقص والغناء والعلماء والابرياء في السجون لإشاعتهم كلمة الحق والكرامة.#رقاصه_الياسمين_مول pic.twitter.com/r9zFVbG7P3 — #كلنا حسم (@Acprahr2018) ١١ فبراير ٢٠١٩

الهنوف،بنت،عبدالعزيز

إنكار المنكر شعيرة من شعائر الله

وما قامت به هيئةالترفيه استفزاز للشعب وتعدي سافر على معتقد البلد وقيمه وهو مخالف ما نصّ عليه دستور بلد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية ???????? حاملة لواء لااله الاّ الله محمد رسول الله دستورها القائم على كتاب الله وسنة نبيه.

#رقاصه_الياسمين_مول



انكار المنكر شعيرة من شعائر الله

وما قامت به هيئةالترفيه استفزاز للشعب وتعدي سافر على معتقد البلد وقيمه وهو مخالف مانصّ عليه دستور بلدالحرمين الشريفين المملكه العربية السعودية ???????? حاملة لواء لااله الاّ الله محمد رسول الله دستورها القائم على كتاب الله وسنة نبيه pic.twitter.com/CK9MnGYs7F — ﮼الهنوف،بنت،عبدالعزيز ▽ (@Allinz_) ١١ فبراير ٢٠١٩

##رقاصه_الياسمين_مول

الى هيئة الترفيه:

إذا كانت فترة الصحوة انتجت ارهابيين كما يقول خصومها رغم ان نشاطها الظاهر لا يتعارض مع الأنظمة، فما ذا تتوقعون من مخرجات الهيئة التي يتعارض نشاطها الظاهر مع ١١ماده من النظام الاساسي للحكم؟ حافظوا على خصوصيتنا، احفظوا النعمة ⁉️