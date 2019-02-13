هل سيتحقق حلم نيمار في 2019 ؟

توقع البرازيلي نيمار دا سيلفا، فوز فريقه باريس سان جيرمان، ببطولة دوري أبطال أوروبا، لهذا الموسم.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "باريس سان جيرمان سيفوز بدوري أبطال أوروبا، الفريق ليس نيمار فقط، بل يمتلك لاعبين مميزين، ومدرب عظيم".

وأكمل "إضافة إلى ذلك نمتلك جماهير كبيرة، وهي تلعب دور اللاعب رقم 12 عندما نلعب في حديقة الأمراء، ليس لدي شك في أننا سنكون الأبطال، كما ليس لدي شك أنني سألعب مجددا في المسابقة".

وغاب نيمار عن مباراة سان جيرمان ومانشستر يونايتد، التي أقيمت أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الفريق الباريسي بهدفين دون رد.

وأصيب نيمار خلال مباراة ستراسبورج، يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري، في كأس فرنسا وسيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع.

وبعد مشاورات طبية مكثفة، استبعد مسؤولو النادي الباريسي، إجراء عملية جراحية لنيمار، وتقرر الاكتفاء ببرنامجين علاجي وتأهيلي.