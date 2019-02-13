الإعلام العبري يكشف كيفية تطور العلاقة بين إسرائيل والسعودية

تحدثت "القناة 13 الإسرائيلية" عن تطور العلاقات بين كيان العدو والمملكة العربية السعودية، إذ نقلت عن دبلوماسيين غربيين أنه "في نهاية 2013، وعقب توقيع الاتفاق النووي المرحلي بين إيران والقوى الكبرى، حدثت انفراجة كبيرة في العلاقات بين "إسرائيل" والسعودية".

وفي السياق، كشفت القناة الإسرائيلية أنه "بعد أسابيع من توقيع الاتفاق النووي المرحلي، وتحديداً أوائل 2014، زار رئيس جهاز "موساد" العدو "الإسرائيلي" آنذاك "تامير باردو"، الرياض، موضحة نقلاً عن المصدر نفسه، أن السعوديين "الذين كانوا قلقين من التقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، رأوا أن العدو الإسرائيلي هو الداعم الأقوى ضدّ الإيرانيين، لذلك وافقت السعودية، على استضافة مسؤول "إسرائيلي" بارز (رئيس الموساد)".