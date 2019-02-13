خامنئي: لن يعيقنا أحد في نقل أسلحتنا للمقاومة الفلسطينية واللبنانية

قال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أنه "لا يمكن تصور حل أي مشكلة مع أمريكا"، وأن "التفاوض معها سيعود علينا بالضرر المادي والمعنوي".

وفي بيان صدر عنه بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، قال خامنئي إن بلاده تواجه اليوم تحديا سببه "تواجد إيران المقتدرة على حدود الكيان الصهيوني وإنهاء النفوذ غير الشرعي لأمريكا في منطقة غرب آسيا، ودعم الجمهورية الإسلامية لكفاح المجاهدين الفلسطينيين في قلب الأراضي المحتلة، والدفاع عن الراية الخفاقة لحزب الله والمقاومة في كل هذه المنطقة".

وتابع: "وإذا كانت مشكلة الغرب في ذلك الحين الحيلولة دون شراء إيران أسلحة بدائية، فإن مشكلته اليوم الحؤول دون نقل الأسلحة الإيرانية المتطورة لقوات المقاومة. وإذا كانت أمريكا وقتئذ تظن أنها تستطيع بعدد من الإيرانيين البائعين لذممهم وبعدة طائرات ومروحيات التغلب على النظام الإسلامي وشعب إيران، فإنها اليوم تجد نفسها بحاجة إلى تحالف كبير من عشرات الحكومات المعاندة أو الفزعة، لمواجهة الجمهورية الإسلامية سياسيا وأمنيا، ومع ذلك سوف تنهزم أمريكا في المواجهة ".