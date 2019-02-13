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الثوري الإيراني يكشف تفاصيل العملية الإرهابية الذي استهدفت عناصره قرب زاهدان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:21 - 13 فبراير 2019
الحرس الثوري الايراني الحرس الثوري الايراني
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أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل عدد من عناصره جراء تفجير انتحاري استهدف اليوم الأربعاء حافلة كانت تقلهم قرب مدينة زاهدان جنوب غرب إيران.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان أصدره بهذا الصدد، أن الحافلة كانت تقل مقاتلين من القوات البرية الحدودية التابعة له من مقر القدس كانوا في طريقهم إلى منازلهم بعد أن أتموا مهمة على حدود البلاد.

وأشار البيان، الذي أصدره المكتب الإعلامي لمقر القدس، إلى أن العملية نفذت بواسطة سيارة مفخخة كانت إلى جانب الحافلة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما لم يحدد عدد الضحايا.

واعتبر الحرس الثوري أن العملية هدفت إلى "الانتقام من الشعب الإيراني" على خلفية احتفالاته الواسعة بمناسبة الذكرى الـ 40 لانتصار "الثورة الإسلامية" في البلاد.

وسبق أن نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن مصدر في المنطقة أن 20 عنصراً من الحرس الثوري قتلوا، فيما أصيب 20 آخرون، جراء هجوم انتحاري استهدف حافلة كانت تقلهم قرب مدينة زاهدان.

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