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اصابة 13 شخصا علي متن طائرة كانت في طريقها لاسرائيل 

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 18:57 - 13 فبراير 2019
اسعاف اسعاف
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أصيب  13  شخصاً باصابات خلال إصابة طائرة تابعه لشركة ترانسفيريا  للطيران كانت في طريقها من فرنسا لمطار بنغريون الاسرائيلي.

وأدى المطب الجوي لانطلاق البالونات الداخلية لكراسي الركاب  والتي أدت لوقوع الاصابات.وتم نقل المصابين للمشافي الاسرائيلية.

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