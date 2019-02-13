اصابة 13 شخصا علي متن طائرة كانت في طريقها لاسرائيل 

أصيب 13 شخصاً باصابات خلال إصابة طائرة تابعه لشركة ترانسفيريا للطيران كانت في طريقها من فرنسا لمطار بنغريون الاسرائيلي.
وأدى المطب الجوي لانطلاق البالونات الداخلية لكراسي الركاب والتي أدت لوقوع الاصابات.وتم نقل المصابين للمشافي الاسرائيلية.
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