قيادة جيش الاحتلال: الأزمة مع قطاع غزة ستنتهي بحرب طاحنة

ذكر تقرير الاستخبارات "الإسرائيلية" العسكرية "أمان"، بأنه هناك ارتفاع كبير في احتمالية نشوب حرب عسكرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ووفقًا للتقرير الذي عرض الأسبوع الماضي على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" فإن الأزمة الإنسانية داخل قطاع غزة ستؤدي في نهاية المطاف لكسر قواعد اللعبة.

وقال التقرير: "إن حركة حماس لا تريد مواجهة طويلة الأمد مثل حرب 2014، بل مواجهة عنيفة وطاحنة بهدف تحريك الرأي العام العالمي حول قطاع غزة، لتحسين مكانتها للمرحلة التي تلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس"

من جانبه أعطى قائد الاركان العسكرية افيف كوخافي تعليماته لقادة جيش الاحتلال للتأكد من جهوزية قوات الجيش على جميع الجهات، وخاصة على الجبهة مع قطاع غزة.

كما أعطى كوخافي تعليماته لتعزيز منظومات الدفاع الجوي، ومنظومات القبة الحديدية، إضافة إلى تزويد جيش الاحتلال بمنظومتين جديدتين هذا العام.