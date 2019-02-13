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فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من تبعات الاعتداء على مسيرات العودة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:01 - 13 فبراير 2019
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أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن العدو الصهيوني هو المسؤول عن أي اعتداء بحق أبناء شعبنا وعليه تحمل تبعات ذلك، مشددةً على أنها لن تسمح باستمرار تغول الاحتلال على المشاركين السلميين في مسيرات العودة.

وقالت الفصائل في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن كل المؤشرات الراهنة تشير الى إنذارات تحمل الضوء الأحمر لانفجار قادم بسبب اشتداد الحصار ولن نقبل أن يموت شعبنا جوعاً وقهراً.

وأوضحت الفصائل في بيانها أن استمرار تنصل الاحتلال من التفاهمات يستوجب زيادة في الضغط من الوسطاء العرب والدوليين على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأضافت: "استهداف قطاعي الصحة والتعليم من خلال مجزرة الرواتب سياسة تتماهى مع أجندة الاحتلال الاجرامية في المنطقة، واستمرار سلسلة الاجراءات الاجرامية التي تمارسها سلطة المقاطعة بحق شعبنا في غزة تجعل المنطقة تقف على برميل من البارود سينفجر أولاً في وجه الاحتلال".

وعبرت فصائل المقاومة عن استهجانها من الصمت العربي والاسلامي والدولي إزاء الجرائم اللا إنسانية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا.

وطالبت المؤسسات الدولية والهيئات العربية بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه الجرائم الصهيونية بحق الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال.

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