عراقي "يخطف" نفسه ويطلب فدية من والده

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن مواطنًا في العاصمة بغداد ادعى أنه اختُطف، وطلب من والده فدية قيمتها مئة ألف دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن إن شخصًا أبلغ مكتب مكافحة الإجرام في منطقة المنصور التابعة لمديرية بغداد، بتعرض ابنه للخطف.

وأوضح أنه بعد جمع المعلومات، والتحري من مصادر سرية، ومشاهدة كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى الابن.

وأوضح معن أنه بعد التعمق في التحقيق مع الابن، تبين أنه لم يتعرض إلى حادث خطف، وأنه اتفق مع أحد أصدقائه لإخفائه عن الأنظار لإيهام ذويه بأنه مخطوف.

ولفت إلى أن الابن كان يريد مساومة والده على مبلغ المئة ألف دولار، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات أُحيلت إلى القاضي المختص، واتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق الابن.

ولم يوضح بيان الداخلية مزيدا من التفاصيل حول الشخص المذكور أو طبيعة الإجراءات القانونية بحقه. غير أن الخبير القانوني طارق حرب قال إن ما قام به المواطن من ادعائه بأنه اختطف بهدف ابتزاز والده، يندرج ضمن عمليات النصب والاحتيال الكيدية، ضمن المادة 456 من قانون العقوبات في العراق، مشيرا إلى أن عقوبة ما قام به تصل إلى السجن خمس سنوات.

واستدرك حرب بالقول إنه قد تكون هناك اعتبارات أخرى إذا تنازل الأب عن حقه الشخصي.