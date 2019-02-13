الاحتلال يقطع خطوط المياه المغذية لـ17 تجمعًا جنوب الخليل

قطعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، خطوط المياه المغذية لتجمعات مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، إن قوات الاحتلال قطعت خطوط المياه، التي تغذي 17 تجمعا سكانيا في مسافر يطا.

وأضاف أن إجراءات الاحتلال تأتي في إطار التضييق على المواطنين واستهداف صمودهم في تلك المناطق، لإجبارهم على الرحيل عنها لصالح الاستيطان.

وكانت قوات الاحتلال، جرفت اليوم طريقا كانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومجلس قروي التوانة والمسافر أعادت تأهيلها وتربط منطقة خلة الضبع، بمسافر يطا جنوب الخليل.

يذكر أن نحو 1500 مواطن يقطنون في مسافر يطا، وتمنع قوات الاحتلال شق الطرق وتوصيل الخدمات الأساسية لهم في تلك المناطق.