"الشاباك" يزعم أن "حماس" تجنِّد عناصر باستخدام فضائية الأقصى

زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الاربعاء، كشفه لمحاولات نفذتها حركة "حماس" لتجنيد مواطنين من الضفة الغربية والقدس المحتلة، عن طريق البث الفضائي لقناة الأقصى.

وادعى "الشاباك"، أن وحدة سرية في حركة "حماس" بقطاع غزة، حاولت تجنيد بعض مواطني الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة من حملة الهوية الزرقاء، لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية عن طريق رسائل سرية عبر البث الفضائي لقناة الأقصى التابعة للحركة.

وبحسب ادعاء "الشاباك"، فقد توجه مسؤولون في حركة "حماس" إلى أربعة شبان من سكان الضفة، وأثبتوا لهم انتماءهم لحركة حماس عن طريق وضع رسائل سرية خلال بث فضائية الأقصى التابع للحركة.

وعرض "الشاباك" أمثلة على استخدام حركة حماس القناة لتجنيد عناصر بالضفة، مدعيا أن قتيبة النواجعة تجنّد على يد أحد رجال حماس الذي أقام معه اتصالا عبر الفيسبوك، ومن أجل أن يثبت له أنه يتصل مع عضو في الجناح العسكري لحركة حماس، طلب منه أن يختار آية قرآنية معينة، وأن ينتظر أن يقرأها مقدم أحد البرامج التي تبث عبر الفضائية ليتأكد أنه يتواصل مع كتائب القسام، وليس مع مصدر آخر قد يستدرجه عبر التخفي بهوية عناصر القسام، كذلك استخدمت إشارة اخرى عبر رشف المذيع من فنجان القهوة ثم وضعه خلال البث.