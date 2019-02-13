الاحتلال يشرع بتركيب أجهزة تشويش في أقسام سجن النقب

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون شرعت بزرع أجهزة تشويش في أقسام سجن النقب الأمر الذى يشكل خطرًا على حياتهم، ويساهم في انتشار الأمراض.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، أن إدارة سجن النقب بدأت منذ أيام حملة واسعة لتركيب أجهزة تشويش في كل اقسام السجن، وأول هذه الاقسام كان قسم 4 الذى قامت الادارة بإفراغه من الأسرى لوضع أجهزة تشويش في أنحاء القسم، وحسب الاسرى فإن سلطات الاحتلال خلال فترة قريبة ستكون انتهت من وضع أجهزة التشويش في كل الاقسام.

وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال عمدت إلى تركيب أجهزة تشويش في معظم السجون، منها ما هو ظاهر ومنها مخفى، وذلك بحجة مواجهة أجهزة الاتصال التي يهربها الاسرى الى داخل السجون، محذراً من مخاطرها الصحية على الأسرى.

واضاف بأن العديد من الاعراض المرضية ظهرت بعد تركيب الأجهزة ومنها القلق، وقلة النوم، والصداع وآلام الرأس وتسارع في ضربات القلب، ومشاكل في السمع.

وبيّن الأشقر بأن الاحتلال يتعمد وضع أجهزة التشويش بالقرب من أماكن تواجد الاسرى ونومهم، ولا تبتعد عدة امتار عنهم.